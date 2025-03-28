Сам Александр Усик уверен, что за его спиной подрастает новый король хевивейта – Мозес Итаума, которому всего 20 лет, а ему уже пророчат огромные достижения. Сам молодой и талантливый боксер высказался о ситуации в супертяжелом весе, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Итаума оценил ситуацию в хевивейте

Итаума рассказал, что должно произойти для того, чтобы супертяжелый вес снова стал непредсказуемым.

Все, что вам нужно – это один промах или один пояс, который отделится от Усика, и супертяжелый вес снова станет непредсказуемым. Очевидно, что на данный момент Усик – король, поэтому придется подождать, пока он уйдет на пенсию или освободит пояса, чтобы кто-то вроде меня пришел и забрал их,

– заявил Мозес.

Также Итаума добавил, что шаг за шагом идет к титулам. При этом Мозес не стал называть имен потенциальных соперников.

"Я не танцую под чью-то дудку, я просто пытаюсь достичь чего-то большого, возможно, титула чемпиона мира, если нет, то где-то возле него. Моя работа – выходить на ринг и драться, все остальное – для моей команды", – подчеркнул 20-летний боксер.

Ранее Мозес Итаума оценил будущее хевивейта после ухода Усика на пенсию. "Новый Майк Тайсон" откровенно признался, что не видит топовых боксеров супертяжелого веса, которые могли бы переплюнуть величество Александра Усика, Тайсона Фьюри или Энтони Джошуа.

20-летний Мозес Итаума, несмотря на свой молодой возраст, провел на профи-ринге уже 10 победных боев, в которых 8 раз побеждал нокаутом.