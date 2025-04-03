Наступник Усика: українець готовий побитись із "Новим Майком Тайсоном"

Український супертяж Цотне Рогава прокоментував майбутнє надважкої ваги. Українець назвав наступного боксера, який у найближчому майбутньому буде домінувати у "королівській вазі".

Цотне Рогава поповнив список людей із боксерського світу, які відзначали Мозеса Ітауму. Український супертяж впевнений, що 20-річний боксер у майбутньому опиниться на вершині хевівейту, коли піде на пенсію Олександр Усик, інформує 24 Канал із посиланням на vRINGe.

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Український боксер розповів, що стежив за попереднім боєм Ітауми проти Демсі Маккіна. У грудні минулого року Мозес достроково переміг Демсі у рамках андеркарду реваншу Усик – Ф'юрі. Мозес зберіг свій пояс WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International.

Рогава відзначив стиль ведення бою Ітаума, якого він назвав розумним, швидким боксером, який б'є туди, куди потрібно. Цотне наголосив, що у майбутньому Мозес стане чемпіоном світу.

Українець зізнався, чи погодився би на двобій проти "Нового Майка Тайсона".

А чому б і ні? Ніколи не обирав. Мені все одно. Коли йдеш на якийсь ризик, то зрозуміло, що він має бути виправданий. Потрібно розуміти, що ти отримуєш за цей ризик. У тому числі й грошова тема. Тому що це неправда, коли бійці кажуть, що їх гроші не цікавлять. Адже за щось жити треба. Оце єдине. Немає різниці, з ким битись,

– заявив Рогава.

Довідка. Цотне Рогава має за своєю спиною 10 переможних боїв (7 – нокаутом). У вересні минулого року українець переміг американця Александера Флореса – 99-90, 97-92, 96-93. Рогава завоював титул WBC USA.

Відзначимо, що перемога над Маккіном стала для Ітауми 11-ю на профі-рингу (9 – нокаутом).