Цотне Рогава пополнил список людей из боксерского мира, которые отмечали Мозеса Итауму. Украинский супертяжеловес уверен, что 20-летний боксер в будущем окажется на вершине хевивейта, когда уйдет на пенсию Александр Усик, информирует 24 Канал со ссылкой на vRINGe.

Стоит внимания Следующий король хевивейта после Усика рассказал, нравится ли ему сравнение с Тайсоном

Ему пророчат большую карьеру, как у Усика

Украинский боксер рассказал, что следил за предыдущим боем Итаумы против Демси Маккина. В декабре прошлого года Мозес досрочно победил Демси в рамках андеркарда реванша Усик – Фьюри. Мозес сохранил свой пояс WBO Intercontinental и получил вакантный титул WBA International.

Рогава отметил стиль ведения боя Итаума, которого он назвал умным, быстрым боксером, который бьет туда, куда нужно. Цотне отметил, что в будущем Мозес станет чемпионом мира.

Украинец признался, согласился бы на поединок против "Нового Майка Тайсона".

А почему бы и нет? Никогда не выбирал. Мне все равно. Когда идешь на какой-то риск, то понятно, что он должен быть оправдан. Нужно понимать, что ты получаешь за этот риск. В том числе и денежная тема. Потому что это неправда, когда бойцы говорят, что их деньги не интересуют. Ведь за что-то жить надо. Это единственное. Нет разницы, с кем драться,

– заявил Рогава.

Справка. Цотне Рогава имеет за своей спиной 10 победных боев (7 – нокаутом). В сентябре прошлого года украинец победил американца Александера Флореса – 99-90, 97-92, 96-93. Рогава завоевал титул WBC USA.

Отметим, что победа над Маккином стала для Итаумы 11-й на профи-ринге (9 – нокаутом).