Усик зізнався, чи планує підкорювати нову вагову категорію

У середині січня 2025-го року Олександр Усик отримав шанс побитись у новій ваговій категорії під назвою бріджервейт. Чемпіон світу WBC Кевін Лерена заявив, що готовий вийти в один ринг із українським боксером.

Південноафриканський боксер Кевін Лерена розповідав, що це був би чудовий для Олександра Усика підкорити вже третій дивізіон. Тепер слово взяв український чемпіон світу, який розставив усі крапки над "і" щодо свого можливого переходу у доволі нову вагову категорію, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Чи перейде Усик у бріджервейт

Кривдник Тайсона Ф'юрі запевнив, що уболівальникам не слід очікувати його перехід у бріджервейт.

Ні, мені це не цікаво. Я не думаю про це. У мене є хевівейт та крузервейт. Бріджервейт – це щось нове? Там один пояс? Два? А ось я б'юся за всі чотири,

– сказав Усик.

Довідка. Бріджервейт – це проміжна категорія між важкою та надважкою ваговими категоріями, яка була створена лише у 2020-му році. У ній є лише два чемпіонські титули – WBA та WBC.

Тим паче, що Олександр розповідав, що на профі-рингу йому залишилось провести лише два поєдинки. Тому навряд Усик захоче робити якісь грандіозні зміни наприкінці своєї кар'єри. За спиною українського чемпіона світу відмінна статистика – усі 23 переможні бої (14 – нокаутом).

Наразі Усик чекає бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Саме у цьому поєдинку визначиться наступний суперник українця, який буде присутній на арені у Саудівській Аравії.