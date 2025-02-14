Южноафриканский боксер Кевин Лерена рассказывал, что это был бы замечательный для Александра Усика покорить уже третий дивизион. Теперь слово взял украинский чемпион мира, который расставил все точки над "і" относительно своего возможного перехода в довольно новую весовую категорию, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Перейдет ли Усик в бриджервейт

Обидчик Тайсона Фьюри заверил, что болельщикам не следует ожидать его переход в бриджервейт.

Нет, мне это не интересно. Я не думаю об этом. У меня есть хевивейт и крузервейт. Бриджервейт – это что-то новое? Там один пояс? Два? А вот я бьюсь за все четыре,

– сказал Усик.

Справка. Бриджервейт – это промежуточная категория между тяжелой и супертяжелой весовыми категориями, которая была создана только в 2020-м году. В ней есть только два чемпионских титула – WBA и WBC.

Тем более, что Александр рассказывал, что на профи-ринге ему осталось провести только два поединка. Поэтому вряд ли Усик захочет делать какие-то грандиозные изменения в конце своей карьеры. За спиной украинского чемпиона мира отличная статистика – все 23 победных боя (14 – нокаутом).

Сейчас Усик ждет боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Именно в этом поединке определится следующий соперник украинца, который будет присутствовать на арене в Саудовской Аравии.