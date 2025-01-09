Легенда боксу назвав найкращого боксера в історії: місце Майка Тайсона шокує

Легендарний Рой Джонс розповів, хто, на його думку, є найкращим боксером в історії цього виду спорту. Американський боксер поставив на вершину свого рейтингу кумира Олександра Усика.

Рой Джонс приписав звання найкращого боксера в історії Мухаммеду Алі, який народився в один день, але у різні роки із Олександром Усиком. Найбільше здивування викликало місце Майка Тайсона у рейтингу легендарного американського боксера, пише 24 Канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Дивіться також Два королі: боксера, який кинув виклик Усику, порівняли із непереможним українцем

Хто найкращий боксер в історії за версією Роя Джонса

Джонс залишив "Залізного Майка" за межами топ-3, поставивши його лише на четверте місце. Одразу за спиною Алі у списку Роя стоїть Шугар Рей Робінсон, а трійку найкращих замикає Роберто Дюран.

Якби мені довелося вибрати найкращого боксера в історії, то я б поставив Алі на перше місце. Далі я б обрав Шугара Рея Робінсона другим. Ймовірно, я поставлю Роберто Дюрана третім, він переміг Хуліо Сезара Чавеса та Сальвадора Санчеса, тому він повинен бути третім. І Майк Тайсон, мабуть, четвертий,

– сказав Рой Джонс.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Майк Тайсон повернувся у ринг, провівши бій проти боксера-блогера Джейка Пола. На старті бою легенда боксу виглядав доволі привабливо, але по ходу поєдинку почав здавати. Зустріч тривала усі встановлені раунди, а Джейк Пол здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів.

Після чого "Залізний Майк" заговорив про можливий бій проти Логана Пола – брата Джейка Пола. Але наразі це все було лише на рівні гучних слів Майка після програного двобою.