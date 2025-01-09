Рой Джонс приписал звание лучшего боксера в истории Мухаммеду Али, который родился в один день, но в разные годы с Александром Усиком. Наибольшее удивление вызвало место Майка Тайсона в рейтинге легендарного американского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Смотрите также Два короля: боксера, который бросил вызов Усику, сравнили с непобедимым украинцем

Кто лучший боксер в истории по версии Роя Джонса

Джонс оставил "Железного Майка" за пределами топ-3, поставив его лишь на четвертое место. Сразу за спиной Али в списке Роя стоит Шугар Рэй Робинсон, а тройку лучших замыкает Роберто Дюран.

Если бы мне пришлось выбрать лучшего боксера в истории, то я бы поставил Али на первое место. Далее я бы выбрал Шугара Рэя Робинсона вторым. Вероятно, я поставлю Роберто Дюрана третьим, он победил Хулио Сезара Чавеса и Сальвадора Санчеса, поэтому он должен быть третьим. И Майк Тайсон, видимо, четвертый,

– сказал Рой Джонс.

Напомним, что в ноябре 2024-го года Майк Тайсон вернулся в ринг, проведя бой против боксера-блогера Джейка Пола. На старте боя легенда бокса выглядел довольно привлекательно, но по ходу поединка начал сдавать. Встреча продолжалась все положенные раунды, а Джейк Пол одержал победу по единогласному решению судей.

После чего "Железный Майк" заговорил о возможном бое против Логана Пола – брата Джейка Пола. Но пока это все было лишь на уровне громких слов Майка после проигранного поединка.