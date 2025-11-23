Український боксер завоював титул, відправивши суперника у лікарню

У суботу, 22 листопада у Польщі відбувся грандіозний вечір боксу. В одному з поєдинків Рамазан Муслімов бився проти Міхала Сочинськи.

Український боксер зустрівся з представником Польщі у титульному бою у важкій вазі. Бій завершився достроково, повідомляє 24 канал.

Як завершився бій Муслімов – Сочинськи?

Польський боксер кинувся на українця з самого початку поєдинку. Проте Муслімов зміг яскраво відповісти, завдавши влучного удару в обличчя суперника.

Український боксер почав добивати поляка, двічі відправивши його в нокдаун. Сочинськи зумів пережити перший раунд.

У наступній трихвилинці Муслімов опинився у нокдауні. Однак уже у третьому раунді знову повернув ініціативу у поєдинку.

У результаті Сочинськи п'ять разів побував на канвасі. Бій завершився жортским нокаутом від Муслімова, який завоював міжнародний титул – WBC Baltic.

Польський боксер покинув ринг на ношах, прийшовши до тями у кареті швидкої допомоги. Наразі про його стан нічого невідомо.

