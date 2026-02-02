"Раунд боксу, раунд кікбоксингу": саудити назвали, з ким хотіли б побачити бій Усика
- Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запропонував Олександру Усику бій проти кікбоксера Ріко Верховена.
- Ріко Верховен, який має лише один боксерський поєдинок у кар'єрі, висловив зацікавленість у такому поєдинку, запропонувавши формат з раундами боксу та кікбоксингу.
Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх назвав, із ким хотів би побачити поєдинок Олександра Усика. Вибір саудівського можновладця дивує.
Туркі Аль аш-Шейх обрав для українця незвичного суперника. Відео з цим бійцем представник саудівської влади розмістив на своїй сторінці в соцмережі Х.
Цікаво Це не Вайлдер: Усик здивував своїм бажанням щодо вибору наступного суперника
Кого хочуть бачити суперником Усика?
Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розмістив у соцмережі Х відео з нідерландським бійцем Ріко Верховеном. Найцікавіше те, що цей спортсмен представляє зовсім інший вид спорту – кікбоксинг.
Хочу побачити його проти Олександра Усика,
– таким підписом супроводив відео Туркі.
Очевидно він натякає ще й на те, що такий бій, якби й мав місце, мав би обов'язково відбутись у Саудівській Аравії. Там, наприклад, Усик здобув звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, перемігши в Ер-Ріяді британця Тайсона Ф'юрі.
Як відреагував Верховен?
На цей допис Туркі відреагував і сам Верховен. Спортсмен зазначив, що це саме той виклик, якого він так довго чекав. Цікаво, що в біографії нідерландця є один боксерський поєдинок. У 2014 році він переміг маловідомого боксера Яноша Фінферу.
"Непереможний проти непереможного. Один раунд боксу, один – кікбоксингу. Побачимо, чи дійдемо до 12 раундів", – зауважив у коментарях Верховен.
У свої кар'єрі кікбоксера Верховен провів 76 боїв, здобув 66 перемог, із них 21 нокаутом і зазнав 10 поразок. Непереможним він є в боксі та змішаних єдиноборствах, де також провів один поєдинок ще у 2015 році.
