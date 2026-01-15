Усик без вагань назвав кращого боксера за братів Кличків і Тайсона Ф'юрі

Надважка вагова категорія є королевою боксу, до якої прикуто найбільше уваги експертів та вболівальників. Час від часу у світі боксу точаться дискусії як у футболі, хто кращий – Мессі чи Роналду. Та фанів боксу цікавить, хто ж найвеличніший боксер усіх часів.

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик висловив свою думку щодо найвеличнішого боксера надважкої ваги в історії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Boxingnewsonline.

Хто найкращий боксер світу?

Українець без вагань обрав Мухаммеда Алі, одного з найвідоміших боксерів в історії.

"Мухаммед Алі? Це GOAT", – коротко відповів український боксер, не згадавши відомих боксерів сучасності, зокрема Тайсона Ф'юрі чи братів Кличків.

Зверніть увагу. Як свідчать дані BoxRec, Мухаммед Алі за кар'єру провів 61 бій, виграв 56 поєдинків та зазнав 5 поразок.

Що об'єднує Усика та Алі?

Загальновідомо те, що Мухаммед Алі є кумиром Усика в боксі. Цікаво, що обох боксерів пов'язують чимало фактів.

По-перше, обидва спортсмени народилися 17 січня.

По-друге, антропометричні дані Усика та Алі збігаються – зріст в обох 191 сантиметр та розмах рух 198 сантиметрів.

Обидва боксери ставали олімпійськими чемпіонами та здобували статус абсолютного чемпіона на професійному ринзі.

Також часто порівнюють стиль і характер обох боксерів. Наприклад, Б'яджо Алі Волш, онук легендарного боксера, в інтерв'ю Sky Sports називав Усика талановитим спортсменом і звертав увагу на схожі фізичні дані. Орім того, онук Мохаммеда Алі порівняв політичне значення обох боксерів для їхніх країн, згадавши про війну в Україні.

Натомість Халіла Алі, вдова американця, у коментарі для Seconds Out заявила, що ніхто не зрівняється з Мухаммедом Алі, зокрема й Усик.

Коли наступний бій Усика?