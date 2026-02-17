Не Джошуа і навіть не Ф'юрі: у команді Усика назвали найважчого суперника в кар'єрі

Відомий катмен з Канади Расс Анбер, який також співпрацює з Олександром Усиком, назвав одного з найважчих суперників українця. На диво, ним виявився не Ентоні Джошуа й навіть не Тайсон Ф'юрі.

Анбер в інтерв'ю Twelfth and Final Round сказав, що Усику було найважче в поєдинку проти Дерека Чісори. Заява катмена пролунала в контексті майбутнього протистояння Чісори з Деонтеєм Вайлдером.

Дивіться також "Він благатиме": Ф'юрі зробив сенсаційну заяву про Усика

Хто став найважчим суперником Усика?

За його словами, у британця не просто так прізвисько "Війна", і для того, щоб перейти на наступний рівень кар'єри, потрібно пройти тест у вигляді поєдинку з Дереком Чісорою.

Катмен згадав, що Усику довелося пройти цей тест. Анбер сказав, що фізично для українця бій проти Чісори був більш виснажливим, аніж будь-які бої проти Джошуа та Ф'юрі.

Якщо ти справжній, ти повинен його (Чісору – 24 Канал) пройти. А якщо ти прикидаєшся, то він оголить у тобі все. Тобі краще підготувати всі необхідні інструменти не тільки в плані навичок, а й в плані свого характеру,

– заявив фахівець.

Зверніть увагу. За даними BoxRec, Усик і Чісора провели бій у 2020 році. Це був тільки другий поєдинок українця у надважкій вазі. Олександр здобув перемогу у виснажливому бою рішенням суддів.

Чісора переміг Усика?

Чісора розповідав, що після бою представники команди Усика зізналися йому в сумнівах щодо результату. За його словами, тренери українця зайшли до його роздягальні й сказали, що думали, що він виграв цей бій.

Говорячи про свій план на поєдинок, Чісора сказав, що хотів бити Усика всюди та виграти вісім раундів. Британець переконаний, що виграв щонайменше шість раундів.

Що каже Усик?

Найважчим суперником у своїй кар'єрі Усик назвав Тайсон Ф'юрі, якого зміг перемогти двічі у 2024 році.

Він дуже непередбачуваний і точно повернеться до боксу. Можливо не як боксер, а в іншій ролі,

– сказав українець.

Спортсмен також говорив, що найскладнішим суперником для нього є він сам.

Що далі для Чісори?