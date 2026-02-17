Не Джошуа и даже не Фьюри: в команде Усика назвали самого тяжелого соперника в карьере
Известный катмен из Канады Расс Анбер, который также сотрудничает с Александром Усиком, назвал одного из самых тяжелых соперников украинца. На удивление, им оказался не Энтони Джошуа и даже не Тайсон Фьюри.
Анбер в интервью Twelfth and Final Round сказал, что Усику было труднее всего в поединке против Дерека Чисоры. Заявление катмена прозвучало в контексте предстоящего противостояния Чисоры с Деонтеем Уайлдером.
Кто стал самым тяжелым соперником Усика?
По его словам, у британца не просто так прозвище "Война", и для того, чтобы перейти на следующий уровень карьеры, нужно пройти тест в виде поединка с Дереком Чисорой.
Катмен вспомнил, что Усику пришлось пройти этот тест. Анбер сказал, что физически для украинца бой против Чисоры был более изнурительным, чем любые бои против Джошуа и Фьюри.
Если ты настоящий, ты должен его (Чисору – 24 Канал) пройти. А если ты притворяешься, то он обнажит в тебе все. Тебе лучше подготовить все необходимые инструменты не только в плане навыков, но и в плане своего характера,
– заявил специалист.
Обратите внимание. По данным BoxRec, Усик и Чисора провели бой в 2020 году. Это был только второй поединок украинца в супертяжелом весе. Александр одержал победу в изнурительном бою решением судей.
Чисора победил Усика?
Чисора рассказывал, что после боя представители команды Усика признались ему в сомнениях относительно результата. По его словам, тренеры украинца зашли в его раздевалку и сказали, что думали, что он выиграл этот бой.
Говоря о своем плане на поединок, Чисора сказал, что хотел бить Усика везде и выиграть восемь раундов. Британец убежден, что выиграл как минимум шесть раундов.
Что говорит Усик?
Самым тяжелым соперником в своей карьере Усик назвал Тайсона Фьюри назвал Тайсона Фьюри, которого смог победить дважды в 2024 году.
Он очень непредсказуем и точно вернется в бокс. Возможно не как боксер, а в другой роли,
– сказал украинец.
Спортсмен также говорил, что самым сложным соперником для него является он сам.
Что дальше для Чисоры?
Уже 4 апреля Чисора выйдет на ринг против Деонтея Уайлдера – для британца это будет юбилейный 50-й поединок. До этого Дерек одержал 36 побед и потерпел 13 поражений.
Интересно, что Уайлдер должен был стать следующим соперником именно Усика, поскольку украинец бросил вызов экс-чемпиону WBC. Однако стороны не смогли договориться о поединке.