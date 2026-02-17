Не Джошуа и даже не Фьюри: в команде Усика назвали самого тяжелого соперника в карьере

Известный катмен из Канады Расс Анбер, который также сотрудничает с Александром Усиком, назвал одного из самых тяжелых соперников украинца. На удивление, им оказался не Энтони Джошуа и даже не Тайсон Фьюри.

Анбер в интервью Twelfth and Final Round сказал, что Усику было труднее всего в поединке против Дерека Чисоры. Заявление катмена прозвучало в контексте предстоящего противостояния Чисоры с Деонтеем Уайлдером.

Кто стал самым тяжелым соперником Усика?

По его словам, у британца не просто так прозвище "Война", и для того, чтобы перейти на следующий уровень карьеры, нужно пройти тест в виде поединка с Дереком Чисорой.

Катмен вспомнил, что Усику пришлось пройти этот тест. Анбер сказал, что физически для украинца бой против Чисоры был более изнурительным, чем любые бои против Джошуа и Фьюри.

Если ты настоящий, ты должен его (Чисору – 24 Канал) пройти. А если ты притворяешься, то он обнажит в тебе все. Тебе лучше подготовить все необходимые инструменты не только в плане навыков, но и в плане своего характера,

– заявил специалист.

Обратите внимание. По данным BoxRec, Усик и Чисора провели бой в 2020 году. Это был только второй поединок украинца в супертяжелом весе. Александр одержал победу в изнурительном бою решением судей.

Чисора победил Усика?

Чисора рассказывал, что после боя представители команды Усика признались ему в сомнениях относительно результата. По его словам, тренеры украинца зашли в его раздевалку и сказали, что думали, что он выиграл этот бой.

Говоря о своем плане на поединок, Чисора сказал, что хотел бить Усика везде и выиграть восемь раундов. Британец убежден, что выиграл как минимум шесть раундов.

Что говорит Усик?

Самым тяжелым соперником в своей карьере Усик назвал Тайсона Фьюри назвал Тайсона Фьюри, которого смог победить дважды в 2024 году.

Он очень непредсказуем и точно вернется в бокс. Возможно не как боксер, а в другой роли,

– сказал украинец.

Спортсмен также говорил, что самым сложным соперником для него является он сам.

