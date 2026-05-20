Не тільки Верховен: 3 відомих кікбоксерів, які перейшли у бокс і стали успішними

Наступний поєдинок Олександра Усика викликає особливу зацікавленість, адже його суперник – кікбоксер Ріко Верховен, а не професійний боксер. Такий поєдинок привертає увагу до кікбоксингу, який для багатьох є новим видом спорту.

Багато відомих боксерів свого часу починали саме з цього напрямку.

Віталій Кличко

Він розпочав свій видатний шлях у великому спорті з кікбоксингу, де досяг вражаючих результатів. Кличко-старший став шестиразовим чемпіоном світу, завоювавши два титули серед аматорів та чотири на професійному рингу. Загалом він провів 36 офіційних поєдинків, у яких здобув 34 перемоги (22 нокаутом) і зазнав лише двох поразок.

Перша невдача, і єдина нокаутом, спіткала українця на початку кар'єри у 1992 році, коли він достроково поступився у фіналі чемпіонату Європи британцю Пеле Рейду. Другої поразки Кличко зазнав у листопаді 1995 року. Це сталося у Києві у фіналі чемпіонату Європи в бою проти нідерландця Вільяма ван Росбалена.

Попри це, кар'єра Кличка рясніла яскравими тріумфами. Одним із найгучніших став поєдинок 1994 року в Токіо на легендарному турнірі К-1, де українець уже в другому раунді нокаутував місцевого бійця Рюдзі Янагісаву.

У 1996 році, завершивши виступи на аматорському рівні, він повністю зосередився на класичному боксі. Цей крок став історичним, адже згодом українець здобув всесвітнє визнання та статус "Вічного" чемпіона світу за версією WBC.

Олександр Усик

Він ніколи не виступав у професійному кікбоксингу, проте цей вид єдиноборств залишив помітний слід у його дитячих спортивних заняттях. До того як повністю присвятити себе класичному боксу у 15 років, Усик пробував свої сили у різних видах спорту.

В інтерв'ю для DAZN Boxing він розповідав, що деякий час відвідував тренування з кікбоксингу, що неабияк здивувало його майбутнього опонента Ріко Верховена.

Спортивний шлях Усика розпочався з футболу, а пізніше він перейшов до аматорського боксу, де здобув золото на Олімпіаді-2012. Водночас офіційних професійних боїв чи рекорду в кікбоксингу він не має.

Кріс Алгієрі

Він розпочав свою спортивну кар'єру з кікбоксингу, де став непереможним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. На професійному кікбоксерському рингу він провів блискучу кар'єру, офіційно здобувши 20 перемог і не зазнавши поразок. У 2006 році Алгієрі також виступав у командній лізі World Combat League (WCL), заснованій Чаком Норрісом. Бої проходили у швидкому унікальному форматі, і там Алгієрі зазнав двох локальних поразок, які, втім, не вплинули на його титули за версіями WKA та ISKA.

У 2008 році він перейшов у професійний бокс без жодного аматорського поєдинку за плечима та здобув світову славу як чемпіон світу за версією WBO.