Усик, Кроуфорд чи Іноуе: легендарний боксер обрав найкращого бійця P4P

Ноніто Донейр висловився стосовно сучасних бійців. Легендарний філіппінець назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії.

Зокрема, колишній чемпіон світу порівняв Олександра Усика, Теренса Кроуфорда та Наою Іноуе. Донейр назвав місця боксерів у рейтингу P4P, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingScene.

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Хто краще

Ноніто Донейр заявив, що він завжди вважав Олександра Усика та Теренса Кроуфорда вище за Наою Іноуе у рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Легендарний боксер пояснив свою думку. Зі слів Донейра, український чемпіон та "Мисливець" кращі за японського "абсолюта", адже за свою кар'єру мали чимало серйозних суперників, ніж він.

Він мав Фултона, наприклад, зі мною бився. Ми хороші бійці. Але це не одне й те саме з тим, що зробив Усик, коли він підкорив крузервейт, перемігши кращих, піднявся вище і зробив те саме в хевівейті,

– сказав Донейр.

Зазначимо, що Ноніто Донейр двічі бився проти Наої "Монстра" Іноуе. Вперше філіппінець програв у 2019 році одноголосним рішенням суддів, а за три роки поступився нокаутом.