Соломон Дакрес не впевнений, що Даніель Дюбуа зазнав різких змін, якщо порівнювати його із першим боєм проти Олександра Усика. Британський супертяж пригадав, як спарингував із "Динамітом" та наголосив, що його зірковий земляк набув більшої впевненості, пише 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Прогноз Дакреса

Дакрес виділив сильні сторони Дюбуа, які можуть не здивувати Усика у реванші.

"Я не сказав би, що Даніель сильно змінився, якщо порівнювати перший поєдинок з Усиком. Я спарингував з британцем багато років, зараз він став впевненішим. У нього дуже сильний удар та небезпечний джеб, але особливих змін я не побачив", – сказав Дакрес.

Британський боксер запевнив, що попередні поєдинки Дюбуа не слід порівнювати із даним реваншем.

До слова. Після поразки від Усика Дюбуа провів три поєдинки, в усіх із них святкував перемоги – над Джареллом Міллером, Філіпом Хрговичем та Ентоні Джошуа.

Соломон додав, що у своїй професійній кар'єрі Усик переміг найсильніших боксерів світу, якому не можна щось протиставити у ринзі.

Якщо говорити чесно, то Усику не можна щось протиставити на рингу. Він побив усіх найсильніших боксерів. Якщо Дюбуа здобув декілька перемог за останні роки, то це не означає, що він так само легко здолає Усика. Адже він програв в першому поєдинку. Це надто висока планка для британця. Немає сенсу хапатися за соломинку, тому що Усика практично неможливо спіймати. Яка різниця, був той удар нижче пояса чи ні. Найсильніші боксери світу не змогли нормально прикластися по українцю. Не може бути жодних суперечок. Безглуздо сподіватися, що Дюбуа одним чудовим ударом нокаутує Олександра,

– заявив колишній спаринг-партнер Даніеля.

Нагадаємо, що перший бій між Усиком та Дюбуа, який відбувся у серпні 2023-го року, залишився за українцем. Олександр здолав "Динаміта" технічним нокаутом у 9-му раунді. Також Дакрес пригадав той скандальний удар нижче пояса від Дюбуа у 5-му раунді першого протистояння із Усиком.