31-річний нігерійський боксер впевнений, що наступним суперником Даніеля Дюбуа повинен був стати не Олександр Усик. Ефе Аджагба заявив, що "Динаміт" повинен був побитись у найближчому своєму бою проти тимчасового чемпіона світу за версією WBO Джозефом Паркером, інформує 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Аджагба "проти" реваншу Усик – Дюбуа

Нігерієць не приховує свого здивування від офіційного оголошення реваншу між Усиком і Дюбуа. Аджагба пригадав перемогу Паркера над Мартіном Баколе, який в останній момент замінив хворого Даніеля.

Чесно кажучи, я був здивований боєм Усик Дюбуа. Цей бій мав бути для Джозефа Паркера. Має бути справедливо, а це несправедливо. Дюбуа захворів перед їхнім боєм, тож для мене це не має сенсу. Паркер виграв заміну – він переміг Мартіна Баколе, отже тепер саме він мав отримати шанс битися з Усиком. Дюбуа вже бився з ним і програв, то чому він знову отримує цю можливість? Він має битися з Джозефом, як це спочатку й планувалося, а не з Усиком. Оце справжній виклик. Але маємо, що маємо – це бокс,

– заявив Аджагба.

Для 33-річного Паркера перемога над Баколе стала 36-ю у професіоналах при 3-х поразках у 39-ти боях. Нагадаємо, що Аджагба нещодавно несподівано розписав мирову із Баколе.

У ЗМІ з'являється багато інформації, що Джозеф Паркер стане наступним суперником переможця реваншу Усик – Дюбуа. Нагадаємо, що саме новозеландець повинен був стати обов'язковим претендентом на захист поясу WBO для Усика. Але реванш за "абсолют" виграв цю дуель.

Відзначимо, що Паркер вже поділився очікуваннями перед другою зустріччю Усика та Дюбуа. Джозеф застеріг українського чемпіона світу, який переміг Даніеля у першому бою технічним нокаутом у 9-му раунді.