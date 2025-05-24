Непереможений український супертяж розбив суперника у першому раунді: ефектне відео

В ніч проти 24 травня відбувся грандіозний вечір боксу на арені Memorial Hall у Мелроузі (США). Андрій Новицький в межах спортивного шоу бився проти Девіда Зегарри.

За регламентом бій між українським супертяжем та перуанцем мав тривати 10 раундів. Проте Новицький вирішив швидко завершити поєдинок, здобувши дострокову перемогу, повідомляє 24 канал.

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Девід Зегарра опинився на канвасі, а Андрій Новицький здобув 10 дострокову перемогу у кар'єрі.

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Нагадаємо, що до цього Андрій Новицький бився у грудні 2021 року в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі. Тоді український супертяж переміг одностайним рішенням суддів Едгара Раміреса.

У Девіда Зегарри справи гірші, востаннє він бився у квітні минулого року. Перуанець програв у другому раунді технічним нокаутом румунському боксеру Міхайові Ністору.