Новицький знявся з бою в андеркарді Усик – Дюбуа: боксеру вже знайшли заміну

Незабаром відбудеться реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. В андеркарді головної події року мали битись Андрій Новицький та Владислав Сіренко.

Проте українська битва в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа не відбудеться. Причина у тому, що Новицький знявся з поєдинку менше, ніж за три тижні до вечора боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на Queensberry Promotions.

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Хто замінить Новицького

Владислав Сіренко не залишився без суперника після зняття з поєдинку Андрія Новицького. Соломон Дакрес битиметься замість українського боксера в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Причина, чому Новицький не битиметься проти Сіренка наразі невідома. Вечір боксу відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Сіренко битиметься проти Дакреса / Фото Queensberry Promotions

Зазначимо, що востаннє Соломон Дакрес бився у 2024 році. Тоді британський боксер поступився Девіду Аделею технічним нокаутом у першому раунді, зазнавши єдиної поразки у кар'єрі.

Раніше повідомляли, що Г'юї Ф'юрі зробив прогноз на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Кузен Тайсона Ф'юрі категорично висловився щодо поєдинку.