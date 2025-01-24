"Новий Майк Тайсон" зізнався, за якої умови відбудеться бій проти Усика

Все більше боксерів поговорюють про ймовірних вихід в один ринг проти Олександра Усика. Одним із таких є 20-річний британський боєць Мозес Ітаума.

Мозесу Ітаумі лише 20 років, а його вже називають "Новим Майком Тайсоном". Володар поясів за версіями WBO Inter-Continental і WBA International у хевівейті оцінив можливість проведення двобою із Олександром Усиком, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

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Не бачить логіки у проведенні такого бою

20-річний боксер не бачить логіки у проведення такого бою.

Навіщо Усіку цей бій? Це перша думка, яка з'являється у моїй голові. Якби мені прийшли і сказали про цей поєдинок, то я прийняв би виклик. У цій ситуації немає програшного варіанту. Розумієте про що я? Я прийму цей поєдинок 100 відсотків, але навіщо йому це робити? Він уже заробив купу грошей. У чому різниця, щоб мати 100 мільйонів і 110 мільйонів. Наче у вашому житті щось зміниться,

– заявив Мозес.

Ітаума додав, що Усику потрібно мати солідну мотивацію, аби вийти у ринг проти нього. Молодий боксер впевнений, що тут справа не в грошах, яких в Олександра, яки хвін вже заробив за свою кар'єру дуже багато.

Мозес зізнався, що на місці Усика вже б попрощався із профі-рингом та пішов на пенсію.

Відзначимо, що ще на початку 2025-го Ітаума висловився щодо можливих боїв проти Усика, Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Мозес не применшив заслуг цих велетнів боксу та запевнив, що йому поки що зарано виходити у ринг проти таких суперників.

Довідка. Мозес Ітаума виграв у професіоналах 10 боїв (8 – нокаутом).

Цікаво, що Усик назвав Ітаума боксером, який домінуватиме на ринзі у найближчому майбутньому.