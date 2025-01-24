Зірковий мексиканський боксер висловив свою думку щодо Олександра Усика та його спадщини у боксі. Сауль Альварес не став підбирати слів, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Варте уваги Тренер Вайлдера назвав найкращого боксера Р4Р: чи є у цьому рейтингу Усик

Похвалив непереможного українця

Канело назвав Усика одним із найкращих боксерів світу. Альварес розповів, що сказав йому про це на церемонії нагородження The Ring Awards 2024, на якій Олександр став найкращим боксером минулого року.

Усик – номер один у рейтингу Р4Р? Так, він один із… Звичайно ж. Він дуже хороший боксер. Я сказав йому про це під час церемонії The Ring Awards. Він ох**нно гарний боксер,

– сказав Сауль.

У 2024-му році Усик двічі поспіль переміг Тайсона Ф'юрі та навіть встиг побути у статусі абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Від якого свідомо відмовився наприкінці червня минулого року, віддавши пояс IBF переможцю бою Даніель Дюбуа – Ентоні Джошуа.

Додамо, що востаннє чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі виходив у ринг у вересні 2024-го. У цей день Альварес побився із Едгаром Берлангою із Пуерто-Рико. У Лас-Вегасі Канело успішно захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA Super, WBO і The Ring.