44-річний американський тренер на перше місце поставив кривдника Тайсона Ф'юрі – Олександра Усика. Малік Скотт відзначив успішний перехід українського боксера із крузервейту у хевівейт, пише 24 Канал із посиланням на Ready to Fight.

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Топ-5 боксерів P4P на думку Маліка Скотта

Наставник Деонтея Вайлдера виділив найсильніші сторони у боксі непереможного українця.

Перший – Олександр Усик. Перейшов з крузервейту у статусі абсолютного чемпіона світу у надважку категорію, де так само став абсолютним чемпіоном. Він має декілька важливих атрибутів. Недооцінена сила, височенні боксерські навички, неймовірний боксерський IQ. Він використав більше, ніж просто силу, щоб стати абсолютним чемпіоном у хевівейті,

– сказав Скотт.

Нагадаємо. Олександр Усик став найкращим боксером 2024 року за версією The Ring.

На другу позицію наставник поставив Теренса Кроуфорда, якого багато хто називає найкращим боксером світу. 37-річного американського боксера часто включають у топові рейтинги. Скотт заявив, що Кроуфорд володіє унікальним IQ та навичками, які він не бачив у жодного іншого бійця.

Топ-3 P4P за версією Маліка Скотта замикає Джервонта Девіс, який повинен був у 2024-му році побитись проти Василя Ломаченка.

"Він доводить до нокауту завдяки навичкам. Але б’є настільки сильно, що люди забувають, наскільки високим рівнем треба володіти, щоб отримувати такі нокаути. Уважний у ринзі, розумно змінює кути, неймовірна техніка удару", – розповів тренер про Джервонту.

Одразу після трійки найкращих у цьому рейтингу розмістився Зурдо Рамірес, який пройшов шлях із другої середньої ваги до крузервейту. Саме у крузервейті він об'єднав чемпіонські пояси.

П'ятірку найкращих бійців Скотт замкнув Саулем "Канело" Альваресом.

У нього найкращий високий блок в історії спорту. Він дуже впевнений у своєму стилі. Має екстремально сильний удар в тулуб,

– додав наставник Вайлдера.

Малік Скотт не включив у топ-5 свого підопічного Деонтея Вайлдера.

Цікаво, що колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер ще раніше запропонував Усику побитись проти якраз Деонтея Вайлдера. Також персона Вайлдера є серед потенційних суперників Ентоні Джошуа. Деонтей може замінити у наступному бою Ей Джея Тайсона Ф'юрі, який закінчив кар'єру.