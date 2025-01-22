За словами Едді Хірна, заміною "Циганському королю" може стати Деонтей Вайлдер. Авторитетний промоутер розповів, що бій Ентоні Джошуа проти Вайлдера повинен був відбутись значно раніше, але цю зустріч зірвала перемога Джозефа Паркера над Вайлдером, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Туркі знайшов нового суперника для Джошуа

Також Джошуа претендує на бій проти переможця зустрічі Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер. Такі плани Ентоні можуть зірвати реванш між "Динамітом" та Олександром Усиком.

Туркі Аль-Шейх сказав мені, що йому подобається поєдинок Джошуа – Вайлдер. Я погодився, якщо ми не отримаємо поєдинок з Ф'юрі або переможцем бою Дюбуа – Паркер, то бій з Вайлдером є цілком можливим. Це буде великий поєдинок, він мав відбутися раніше, але всі плани зруйнував Джозеф Паркер, який побив Вайлдера,

– розповів Хірн.

Довідка. Бій Паркер – Вайлдер відбувся 23 грудня 2023-го року в Ер-Ріяді (столиця Саудівської Аравії). Поєдинок минув під диктування новозеландця, хоча тривав усі 12 раундів. У 8-му раунді Паркер був близьким до того, щоб відправити американського суперника у нокаут, але Деонтей встояв. Однак перемога нікуди не ділась від Джозефа – 118-111, 118-110 та 120-108 (одноголосна перемога Паркера).

Нагадаємо, що у боксерському колі хотіли організувати британське дербі Ф'юрі – Джошуа. Але Тайсон на початку 2025-го року раптово оголосив про закінчення кар'єри після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024-му. Промоутер Ей Джея дав "Циганському королю" на відновлення кар'єри 3-4 тижні, інакше Джошуа просто дадуть іншого опонента.