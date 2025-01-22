По словам Эдди Хирна, заменой "Цыганскому королю" может стать Деонтей Уайлдер. Авторитетный промоутер рассказал, что бой Энтони Джошуа против Уайлдера должен был состояться значительно раньше, но эту встречу сорвала победа Джозефа Паркера над Уайлдером, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Турки нашел нового соперника для Джошуа

Также Джошуа претендует на бой против победителя встречи Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. Такие планы Энтони могут сорвать реванш между "Динамитом" и Александром Усиком.

Турки Аль-Шейх сказал мне, что ему нравится поединок Джошуа – Уайлдер. Я согласился, если мы не получим поединок с Фьюри или победителем боя Дюбуа – Паркер, то бой с Уайлдером вполне возможен. Это будет большой поединок, он должен был состояться раньше, но все планы разрушил Джозеф Паркер, который побил Уайлдера,

– рассказал Хирн.

Справка. Бой Паркер – Уайлдер состоялся 23 декабря 2023-го года в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии). Поединок прошел под диктовку новозеландца, хотя длился все 12 раундов. В 8-м раунде Паркер был близок к тому, чтобы отправить американского соперника в нокаут, но Деонтей устоял. Однако победа никуда не делась от Джозефа – 118-111, 118-110 и 120-108 (единогласная победа Паркера).

Напомним, что в боксерском кругу хотели организовать британское дерби Фьюри – Джошуа. Но Тайсон в начале 2025-го года внезапно объявил об окончании карьеры после двух подряд поражений от Александра Усика в 2024-м. Промоутер Эй Джея дал "Цыганскому королю" на восстановление карьеры 3-4 недели, иначе Джошуа просто дадут другого оппонента.