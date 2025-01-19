Тайсон Ф'юрі вирішив присвятити час родині та зайнятись вивченням психології. Однак британець ще не закрив борг перед Ентоні Джошуа на ринзі.

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Промоутер

Багато людей вбачають у такому закінчення кар'єрі "Циганського короля" хитрощі. На їх думку, Тайсон просто набиває собі ціну на бій проти Ентоні Джошуа.

На тлі цих усіх розмов із ультиматумом виступив Едді Хірн. Промоутер Ей Джея дав чіткий термін перед Ф'юрі, аби оголосити про відновлення кар'єри. Авторитетний промоутер не буде довго чекати рішення "Циганського короля" та назвав дедлайн бою – літо 2025-го, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Якщо ж Тайсон не вкладеться у зазначений термін, то Джошуа просто шукатимуть іншого суперника.

Якщо він не повернеться і не відновить кар'єру протягом найближчих чотирьох тижнів, то про поєдинок британських боксерів доведеться забути зовсім. Бій такого масштабу потім організувати майже неможливо. У Ф'юрі є три-чотири тижні, більше на нього чекати ніхто не буде. У нас є багато варіантів для Джошуа, зараз ми ведемо переговори та розглядаємо всіх потенційних кандидатів,

– заявив Хірн.

Раніше колишній чемпіон світу Біллі Джо Сондерс заявив, що Ф'юрі повернеться у ринг лише у тому випадку, якщо отримає космічний гонорар у розмірі 500 мільйонів. Щоправда, Туркі Аль аш-Шейх вже спростував дані цифри та запевнив, що ніхто такі великі гроші за повернення "Циганського короля" платити не буде.