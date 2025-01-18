Біллі Джо Сондерс висловився щодо рішення Ф'юрі. Колишній чемпіон світу вважає, що британський боксер може повернутись на ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Читайте також "Настав час": відомий тренер оцінив закінчення кар'єри Ф'юрі

Чи повернеться Ф'юрі у бокс?

Біллі Джо Сондерс зазначив, що з огляду на те, що Тайсон Ф'юрі зробив за свою кар'єру для боксу та британських фанатів, він може завершити кар'єру. Проте, якщо йому буде нудно він з легкістю повернеться назад.

Сондерс вважає, що за бій проти Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі цілком можливо отримає бажані 500 мільйонів. Лише за цієї умови може відбутись поєдинок.

Він, мабуть, уже заробив 500 мільйонів. Навіщо йому зараз повертатися в тренувальний табір, піддавати себе стресу і отримувати удари в його віці? Думаю, що для Тайсона це має бути дуже велика сума, щоб він знову зважився на це. І я вважаю, що цифра, яку він озвучив, повинна бути виконана, щоб цей бій відбувся,

– сказав Сондерс.

Нагадаємо, що востаннє Тайсон Ф'юрі програв Олександру Усику одноголосним рішенням суддів. У другому поєдинку гонорар "Циганського короля" складав всього близько 80 мільйонів доларів.