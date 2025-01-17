Відомий тренер Тедді Атлас відреагував на таке рішення Тайсона Ф'юрі. На думку наставника, 36-річний британець провів чимало складних поєдинків, які забрали багато сил. Американський коуч виділив поєдинки проти Деонтея Вайлдера та Олександра Усика, пише 24 Канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Поважає рішення Тайсона

Атлас пригадав нокдаун для Тайсона у першому бою проти Усика. За словами Тедді, Ф'юрі не лише зумів відновитись, а й забрав останній чемпіонський раунд. Наставник впевнений, що "Циганський король" вчасно повішав рукавички на цвях.

Я не хочу бачити, як великі бійці йдуть, коли від них залишається лише тінь. Якщо Ф'юрі справді ухвалив таке рішення, то можу лише привітати його. Дякую, удачі. Насолоджуйся своїми досягненнями та сім'єю,

– заявив Тедді Атлас.

Відзначимо, що Тайсон не вперше прощається із боксом. У 2016-му та 2017-му роках британець двічі оголошував про закінчення кар'єри після скандалу із допінгом.

Ф'юрі вже навіть розповів, чим буде займатись після закінчення кар'єри. Тайсон хоче зосередитись на родині та вивченні теми психології. Також стало відомо, скільки зароблятиме вже ексбоксер після кар'єри.

Щоправда, багато людей впевнені, що Тайсон через певний час повернеться у ринг заради бою із Ентоні Джошуа та великих грошей.