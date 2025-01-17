Саудит заявив, що як фанату боксу, то йому не подобається подібне рішення Тайсона Ф'юрі. За словами Туркі Аль аш-Шейха, таке рішення боксери приймають тоді, коли більше не можуть нічого дати цьому виду спорту, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Туркі хоче повернення Ф'юрі у ринг

Керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг додав, що усі у боксерському світі хочуть бачити Ф'юрі у великих боях. Однак Туркі не виключив, що з часом "Циганський король" може повернутись на профі-ринг. Адже він вже не вперше вішає рукавички на цвях.

Туркі Аль аш-Шейх розповів, чи буде намагатись переконати Тайсона змінити своє рішення. Радник зачепив тему можливого бою Ф'юрі проти Ентоні Джошуа та ймовірного заробітку Тайсона за цю битву,

Я його підтримаю і обговорю це з ним. Я дам йому трохи часу побути з сім’єю, а потім ми це обговоримо. Але багато чуток нам не допомагають. Ніхто не запропонує 500 мільйонів фунтів за бій, ці цифри невірні,

– сказав Туркі.

Найкращий тренер 2024-го року за версією The Ring Роберт Гарсія та колишній боксер Тоні Белью теж впевнені, що великі гроші повернуть Ф'юрі у ринг. А таке рішення про закінчення кар'єри є лише хитрим планом від "Циганського короля", який хоче набити собі якомога більший цінник за бій проти Ей Джея.

Цікаво, що потенційний бій Ф'юрі – Джошуа входить у топ-3 поєдинків, які мріє організувати Туркі Аль аш-Шейх.