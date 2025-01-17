Саудит заявил, что как фанату бокса, то ему не нравится подобное решение Тайсона Фьюри. По словам Турки Аль аш-Шейха, такое решение боксеры принимают тогда, когда больше не могут ничего дать этому виду спорта, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Стоит узнать Хитрый ход Тайсона: сколько составит гонорар Фьюри за бой против Джошуа

Турки хочет возвращения Фьюри в ринг

Руководитель Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений добавил, что все в боксерском мире хотят видеть Фьюри в больших боях. Однако Турки не исключил, что со временем "Цыганский король" может вернуться на профи-ринг. Ведь он уже не впервые вешает перчатки на гвоздь.

Турки Аль аш-Шейх рассказал, будет ли пытаться убедить Тайсона изменить свое решение. Советник затронул тему возможного боя Фьюри против Энтони Джошуа и вероятного заработка Тайсона за эту битву,

Я его поддержу и обсужу это с ним. Я дам ему немного времени побыть с семьей, а потом мы это обсудим. Но многие слухи нам не помогают. Никто не предложит 500 миллионов фунтов за бой, эти цифры неверны,

– сказал Турки.

Лучший тренер 2024-го года по версии The Ring Роберт Гарсия и бывший боксер Тони Белью тоже уверены, что большие деньги вернут Фьюри в ринг. А такое решение об окончании карьеры является лишь хитрым планом от "Цыганского короля", который хочет набить себе как можно больший ценник за бой против Эй Джея.

Интересно, что потенциальный бой Фьюри – Джошуа входит в топ-3 поединков, которые мечтает организовать Турки Аль аш-Шейх.