Правда, далеко не все верят, что Тайсон окончательно попрощался с профи-рингом. Ведь это уже не первый раз, когда Фьюри заканчивает с боксом.

Вот это интересно Продолжит жить в роскоши: сколько будет зарабатывать Фьюри после окончания карьеры

Сколько может заработать Фьюри

Лучший тренер 2024-го года по версии The Ring Awards Роберт Гарсия прокомментировал решение "Цыганского короля". Он уже не первый, кто видит в окончании карьеры британца хитрый план, чтобы набить себе хороший контракт за бой против Энтони Джошуа, сообщает со ссылкой на Seconds Out.

49-летний американский коуч предположил, сколько бы денег принес Тайсону поединок против Эй Джея.

Я не думаю, что Тайсон завершил карьеру, все хотят увидеть бой с Джошуа, думаю, этот поединок состоится. Тайсон завершил карьеру, чтобы выбить лучший контракт на бой. Он так или иначе получит за этот поединок около 100 миллионов долларов,

– сказал Гарсия.

Такого же мнения относительно карьеры Тайсона придерживается и бывший боксер Тони Белью. Британец уверен, что Фьюри таким решением просто набивает себе цену.

Напомним, что "Цыганский король" попрощался с боксом на не мажорной ноте. Сделал британец это после двух поражений от Александра Усика в 2024-м, которые стали для него первыми в карьере.