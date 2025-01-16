Даже без огромных гонораров за поединки Тайсон Фьюри продолжит жить на широкую ногу. Без профессионального бокса у одиозного британца останется солидный заработок.

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Сколько зарабатывает Фьюри за пределами ринга

Заработок бывшего соперника Александра Усика в год составляет 6,6 миллионов фунтов стерлингов. Вне ринга Тайсон владеет несколькими бизнесами. Фьюри является единоличным директором "Tyson Fury Ltd". Также болтливый экс-боксер владеет компанией "Greenwaybalmoral Ltd", которая занимается недвижимостью, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

Кроме этого "Цыганский король" зарабатывает путем сотрудничества с WOW Hydrate. Также Фьюри получит доход с документального фильма на Netflix "Дома у Фьюри".

Напомним, что Тайсон Фьюри уже не впервые вешает перчатки на гвоздь. Поэтому далеко не все верят в то, что британец больше не вернется на ринг. Ведь на бой против Тайсона претендует Энтони Джошуа.

Многие убеждены, что Тайсон возобновит карьеру ради больших денег и встречи с Эй Джеем. Сейчас Фьюри хочет заняться саморазвитием и начать свое обучение в области психологии.