Многие в боксерском кругу не верит, что Тайсон Фьюри окончательно попрощался с профи-рингом. Чемпион мира по версии IBF в хэвивейте Даниэль Дюбуа вообще призвал не верить в заявление британского боксера.

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Чем будет заниматься Тайсон Фьюри

В то же время "Цыганский король" продолжает рассказывать о жизни за пределами ринга и профессиональной карьеры. Тайсон признался, чем решил заниматься после окончания карьеры, информирует 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

Я собираюсь получить степень психолога. Мне очень интересно, как работает разум. И, пройдя через все, я понимаю его немного больше, чем раньше. Поэтому я хотел бы вернуться в школу и получить степень в психологии. Не для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, а просто для собственных целей. Я считаю, если перестать ставить перед собой цели, то все пойдет наперекосяк. Я просто хочу ставить перед собой разные задачи – долгосрочные и краткосрочные,

– сказал британец.

Ранее менеджер Тайсона удивил своим заявлением относительно момента, когда Фьюри решил повесить перчатки на гвоздь. Также Спенсер Браун признался, что Тайсон скрыл свое решение от него.

Интересно, что промоутер "Цыганского короля" не исключил возможности проведения боя против Энтони Джошуа.