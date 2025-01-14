Решение "Цыганского короля" об окончании карьеры прокомментировал его промоутер Фрэнк Уоррен. По его словам, он радуется, что Тайсон принял такое решение в пользу своей семьи, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Какие шансы на возвращение Фьюри

Известный промоутер оценил шансы на возвращение Тайсона в ринг ради боя против Энтони Джошуа.

Я очень рад за Тайсона. Надеюсь, он будет наслаждаться жизнью. Бой с Джошуа? Все зависит от Фьюри. Если он захочет, то бой состоится. Если не захочет, то не состоится. Он больше никому и ничего доказывать не должен. Он является одним из лучших супертяжей в истории,

– сказал Фрэнк Уоррен.

Если Тайсон не изменит своего решения, то получается, что Александр Усик поставил точку на карьере Фьюри.

Напомним, что бой Фьюри – Джошуа входил в планы главы по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха. Также в боксерском сообществе делали свои прогнозы на победителя этого поединка.

Ранее Тайсон делал заявления относительно возможного боя против Владимира Кличко, если тот таки официально вернется в ринг. Британец уверял, что за большие деньги готов дать реванш легенде бокса из Украины.