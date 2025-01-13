Эвандер Холифилд высказался относительно поединка в Эр-Рияде. Легендарный бокс назвал причину, почему именно украинский чемпион одержал победу, сообщает 24 канал со ссылкой на The Stomping Ground.

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Усик показал волю

Эвандер Холифилд отметил, что Александр Усик в поединке с Тайсоном Фьюри продемонстрировал жажду и волю к победе. Именно это стало главным фактором победы украинского боксера.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях также поделился мыслями о "Цыганском короле". Холифилд считает Тайсона Фьюри хорошим бойцом.

Я знаю Фьюри, он хороший боец. Он готов умереть ради того, что хочет. Знаете когда я был боксером, у меня было так же. Я хотел победить, поэтому я делал все, что необходимо для того, чтобы стать лучшим,

– сказал Холифилд.

Легендарный боксер также ответил на вопрос остались ли у Тайсона Фьюри силы на будущие поединки. По его мнению, это не так важно, если ничего не делать.

Холифилд также поразмышлял над тем, как дерется Александр Усик. Эвандер отметил, что украинский чемпион отдает все силы на ринге для того, чтобы получить желаемую победу.

Напомним, что Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей. Украинский боксер защитил чемпионские титулы и подтвердил звание Короля хевивейта.