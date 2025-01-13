Король хевивейта поделился своей главной целью в боксе. Украинский супертяж сделал важное послание мировому сообществу, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм спортсмена.

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Обращение Усика

Александр Усик рассказал о своей главной цели, которую он преследует в боксе. Украинский чемпион заявил, что стремится вдохновлять людей мечтать, а также упорно работать и помогать друг другу.

Чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что перед каждым поединком он и его команда организуют благотворительное мероприятие направлено на помощь Украине, которая переживает сложные времена.

Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы. Это мое послание боксерскому сообществу: помогите. Помогите всем, кто в этом нуждается. Помогите Украине. Просто сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, которые потеряли свои дома во время пожара,

– написал Усик.

Напомним, что Александр Усик постоянно использует возможность напомнить об ужасных событиях в Украине. Так, перед вторым поединком с Тайсоном Фьюри, он вышел на взвешивание, где напомнил миру о пленных защитниках "Азовстали",

Александр Усик также имеет свой благотворительный фонд. Украинский чемпион направляет средства на помощь украинской армии и пострадавшим от последствий войны, которую вызвала Россия.