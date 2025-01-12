Первая "битва века" Усик – Фьюри стала "Событием года", а 9-й раунд того же боя признали лучшим в 2024-м году. В заключение церемонии награждения Александр Усик в третий раз за этот вечер вышел на сцену за наградой, но теперь уже за индивидуальной.

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Что сказал Усик после победы в номинации

И наконец все присутствующие и зрители у своих экранов услышали немного длиннее, чем два слова, речь от непобедимого боксера, которого признали лучшим в 2024-м году.

Усик поблагодарил команду, семью и Бога, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Поздравляю каждого. Прежде всего хочу поблагодарить Бога, моей семье, моей команде, его Превосходительства. Для меня этот год был замечательным – для меня, для моей команды, для моей страны. Это очень важно. Если вы можете – помогайте людям, если вы можете – дарите им свою улыбку. Улыбайтесь. Будьте счастливы, большое вам спасибо. Я хочу сказать своему сопернику, моему лучшему другу Тайсону Фьюри: "Мой друг, жадное пузо, спасибо тебе большое. Ты замечательный, мой соперник",

– сказал Усик.

Видео речи Усика со сцены

Напомним, что в 2024-м году Усик дважды подряд победил Фьюри. Это были первые поражения в карьере Тайсона.