Перша "битва століття" Усик – Ф'юрі стала "Подією року", а 9-й раунд того ж бою визнали найкращим у 2024-му році. На останок церемонії нагородження Олександр Усик втретє за цей вечір вийшов на сцену за нагородою, але тепер вже за індивідуальною.

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Що сказав Усик після перемоги у номінації

І нарешті усі присутні та глядачі біля своїх екранів почули трохи довшу, аніж два слова, промову від непереможного боксера, якого визнали найкращим у 2024-му році.

Усик подякував команді, родині та Богу, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Вітаю кожного. Насамперед хочу подякувати Богу, моїй родині, моїй команді, його Високоповажності. Для мене цей рік був чудовим – для мене, для моєї команди, для моєї країни. Це дуже важливо. Якщо ви можете – допомагайте людям, якщо ви можете – даруйте їм свою посмішку. Посміхайтеся. Будьте щасливі, дуже вам дякую. Я хочу сказати своєму супернику, моєму найкращому другу Тайсону Ф’юрі: "Мій друже, жадібне пузо, дякую тобі велике. Ти чудовий, мій супернику",

– сказав Усик.

Відео промови Усика зі сцени

Нагадаємо, що у 2024-му році Усик двічі поспіль переміг Ф'юрі. Це були перші поразки у кар'єрі Тайсона.