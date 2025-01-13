Король хевівейту поділився своєю головною метою у боксі. Український супертяж зробив важливе послання світовій спільноті, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм спортсмена.

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Звернення Усика

Олександр Усик розповів про свою головну ціль, яку він переслідує у боксі. Український чемпіон заявив, що прагне надихати людей мріяти, а також завзято працювати та допомагати одне одному.

Чемпіон світу у надважкій вазі зазначив, що перед кожним поєдинком він та його команда організовують благодійний захід спрямований на допомогу Україні, яка переживає складні часи.

Ми допомагаємо Україні, бо ми українці. Це моє послання боксерській спільноті: допоможіть. Допоможіть всім, хто цього потребує. Допоможіть Україні. Просто зараз давайте допоможемо людям у Каліфорнії, які втратили свої домівки під час пожежі,

– написав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик постійно використовує можливість нагадати про жахливі події в Україні. Так, перед другим поєдинком з Тайсоном Ф'юрі, він вийшов на зважування, де нагадав світу про полонених захисників "Азовсталі",

Олександр Усик також має свій благодійний фонд. Український чемпіон спрямовує кошти на допомогу українській армії та постраждалим від наслідків війни, яку спричинила Росія.