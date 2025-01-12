Вообще Турки Аль аш-Шейх будет стараться устроить сразу несколько поединков. Глава по вопросам развлечений в Саудовской Аравии уверен, что Даниэль Дюбуа должен получить реванш от Александра Усика. Поэтому этот бой-реванш входит в перечень поединков, которые Турки Аль аш-Шейх планирует организовать в 2025-м году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Froch On Fighting.

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Какие бои планирует провести в 2025-м году

Напомним, что Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023-го года во Вроцлаве (Польша).

Также саудит планирует устроить долгожданный бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри и встречу Канело Альвареса и Теренса Кроуфорда. Кроме этого Аль аш-Шейх заговорил о чемпионском поединке для Мозеса Итаума, которого уже называют "Новым Майком Тайсоном".

Турки Аль аш-Шейх планирует выйти на американский рынок, где хочет провести как раз бой Альварес – Кроуфорд и реванш между Девином Хейни и Райаном Гарсией.

К слову. Гарсия и Хэйни встречались на одном ринге 20 апреля 2024-го года. Райан по ходу боя сенсационно трижды отправлял соперника в нокдаун и в итоге победил по решению судей. Правда, титул WBC остался у Девина, ведь Гарсия провалил предматчевое взвешивание. К этому всему после боя Гарсия еще и был пойман на допинге, поэтому бой признали таким, несостоявшимся.

Саудит заинтриговал финалом своего комментария, в котором заговорил о сюрпризах, о которых поклонники бокса узнают уже в ближайшее время.