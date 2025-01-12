Взагалі Туркі Аль аш-Шейх буде старатись влаштувати одразу декілька поєдинків. Глава із питань розваг у Саудівській Аравії впевнений, що Даніель Дюбуа повинен отримати реванш від Олександра Усика. Тому цей бій-реванш входить у перелік поєдинків, які Туркі Аль аш-Шейх планує організувати у 2025-му році, повідомляє 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

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Які бої планує провести у 2025-му році

Нагадаємо, що Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді у серпні 2023-го року у Вроцлаві (Польща).

Також саудит планує влаштувати довгоочікуваний бій Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі та зустріч Канело Альвареса та Теренса Кроуфорда. Окрім цього Аль аш-Шейх заговорив про чемпіонський двобій для Мозеса Ітаума, якого вже називають "Новим Майком Тайсоном".

Туркі Аль аш-Шейх планує вийти на американський ринок, де хоче провести якраз бій Альварес – Кроуфорд та реванш між Девіном Хейні та Раяном Гарсією.

До слова. Гарсія та Хейні зустрічались на одному ринзі 20 квітня 2024-го року. Раян по ходу бою сенсаційно тричі відправ суперника у нокдаун та у підсумку переміг за рішенням суддів. Щоправда, титул WBC залишився у Девіна, адже Гарсія провалив передматчеве зважування. До цього всього після бою Гарсія ще й був спійманий на допінгу, тому бій визнали таким, що не відбувся.

Саудит заінтригував фіналом свого коментаря, у якому заговорив про сюрпризи, про які прихильники боксу дізнаються вже найближчим часом.