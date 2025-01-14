Спенсер Браун заверил, что важное решение относительно своей карьеры Тайсон Фьюри принял спонтанно. Британский боксер решил не ставить в известность своего менеджера перед тем, как публично объявить об окончании карьеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на IFL TV.

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Как менеджер Тайсона узнал о решении Фьюри

Менеджер боксера ошеломил тем, как он узнал о решении одиозного Тайсона.

Тайсон мне об этом не говорил. Я узнал из видео. Я ему позвонил и сказал: "Хорошо с твоей стороны, спасибо, что предупредил меня". Он засмеялся и сказал, что принял решение, когда пил утром кофе. Он принял это решение сегодня (13 января – 24 Канал). Мы говорили вчера (12 января – 24 Канал), он ничего об этом не упоминал. Это же Тайсон Фьюри,

– рассказал Спенсер Браун.

Получается, что "крест" на карьере звездного боксера поставил Александр Усик, который в 2024-м году дважды победил Тайсона. Это были первые поражения в карьере Фьюри.

Справка. На профи-ринге Тайсон Фьюри провел 37 бои, в которых одержал 34 победы. Также имеет за своей спиной два поражения от Усика и ничью, которая была зафиксирована в первом поединке против Деонтея Уайлдера.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Тайсон попрощался с профессиональным рингом. В 2016-м британец заканчивал карьеру после допинг-скандала. Но уже летом 2018-го вернулся в бокс.