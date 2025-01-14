Спенсер Браун запевнив, що важливе рішення щодо своєї кар'єри Тайсон Ф'юрі ухвалив спонтанно. Британський боксер вирішив не ставити до відома свого менеджера перед тим, як публічно оголосити про закінчення кар'єри, повідомляє 24 Канал із посиланням на IFL TV.

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Як менеджер Тайсона дізнався про рішення Ф'юрі

Менеджер боксера приголомшив тим, як він дізнався про рішення одіозного Тайсона.

Тайсон мені про це не казав. Я дізнався з відео. Я йому подзвонив і сказав: "Гарно з твого боку, дякую, що попередив мене". Він засміявся і сказав, що ухвалив рішення, коли пив вранці каву. Він ухвалив це рішення сьогодні (13 січня – 24 Канал). Ми говорили вчора (12 січня – 24 Канал), він нічого про це не згадував. Це ж Тайсон Ф'юрі,

– розповів Спенсер Браун.

Виходить, що "хрест" на кар'єрі зіркового боксера поставив Олександр Усик, який у 2024-му році двічі переміг Тайсона. Це були перші поразки у кар'єрі Ф'юрі.

Довідка. На профі-рингу Тайсон Ф'юрі провів 37 бої, у яких здобув 34 перемоги. Також має за своєю спиною дві поразки від Усика та нічию, яка була зафіксована у першому поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

Нагадаємо, що це вже не перший раз, коли Тайсон попрощався із професійним рингом. У 2016-му британець закінчував кар'єру після допінг-скандалу. Але вже влітку 2018-го повернувся у бокс.