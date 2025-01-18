Легендарний у минулому боксер впевнений, що дві поразки від Олександра Усика змусили Тайсона Ф'юрі попрощатись із професійним рингом. Ці поразки просто знищили британця, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Маккензі відреагував на рішення Ф'юрі

Також Дюк Маккензі наголосив на психічних проблемах "Циганського короля". Колишній боксер розповів, хто б переміг, якби відбувся третій бій між Усиком та Ф'юрі.

Ці дві поразки від Усика повністю знищили Ф'юрі. Кожна поразка завдає болю, а тут дві та від однієї людини. Не забувайте, що в Тайсона хвороба – біполярний розлад і він не сприймає реальність. Його побили дуже переконливо у реванші. Навіть якщо відбудеться третій бій між Усиком та Тайсоном, то Олександр все одно переможе, бо він знає, як його перемогти,

– сказав Маккензі.

Багато у боксерському колі вважають, що це рішення Тайсона не є остаточним. Адже Ф'юрі вже не вперше закінчує свою кар'єру. Представники світу боксу впевнені, що британець повішав рукавички на цвях лише заради того, аби набити собі солідний гонорар за можливий бій проти Ентоні Джошуа. На тлі цих чуток "Циганський король" заговорив, чим буде займатись після кар'єри.

Туркі Аль аш-Шейх вже знайшов Ей Джею нового суперника у випадку, якщо Тайсон таки не повернеться у профі-ринг.