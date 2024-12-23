У будинок колишнього чемпіона з боксу влучив дрон під час перегляду реваншу Усик – Ф'юрі

Росія вчергове атакувала Україна у ніч проти 22 грудня. Якраз у цей час розпочався реванш Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі в Ер-Ріяді.

Внаслідок падіння уламків ворожого дрона сталось загоряння даху 25-поверхового житлового будинку у Броварах. Про цю жахливу ніч розповів український боксер Віктор Постол, який якраз мешкає у будинку, який постраждав від російської цілі, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Постол про влучання у його дім

40-річний колишній чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC розповів, що із ним, на щастя, все добре. Уламки пошкодили 25-й поверх, а він проживає на нижніх поверхах ЖК.

Після загоряння Постол кинувся допомагати сусідам із вищих поверхів, тому реванш Усик – Ф'юрі особисто для нього закінчився ще на початку бою. І все через ворожого "сусіда".

Я щойно починав дивитися вечір боксу, як в наш будинок потрапив шахед. Тому довелося скоригувати плани", – відповів Постол на прохання прокоментувати поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі, що відбувся напередодні,

– розповів Постол.

Рятувальникам вдалось ліквідувати загоряння даху будинку. Працівники ДСНС провели деблокування жителів однієї з квартир.

Нагадаємо, що реванш Усик – Ф'юрі закінчився перемогою українця за одноголосним рішенням суддів. Олександр вдруге у 2024-му році переміг "Циганського короля" та захистив свої чемпіонські пояси в Ер-Ріяді. Прямо після оголошення результатів Усику кинули виклик. Зробив це чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа, який хоче реваншу за торішню поразку, та бажає бою за "абсолют".