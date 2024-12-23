В результате падения обломков вражеского дрона произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома в Броварах. Об этой ужасной ночи рассказал украинский боксер Виктор Постол, который как раз живет в доме, который пострадал от российской цели, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

Стоит узнать Чемпион мира, который бросил вызов Усику, назвал возможное место проведения реванша

Постол о попадании в его дом

40-летний бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC рассказал, что с ним, к счастью, все хорошо. Обломки повредили 25-й этаж, а он проживает на нижних этажах ЖК.

После возгорания Постол бросился помогать соседям с более высоких этажей, поэтому реванш Усик – Фьюри лично для него закончился еще в начале боя. И все из-за враждебного "соседа".

Я только начинал смотреть вечер бокса, как в наш дом попал шахед. Поэтому пришлось скорректировать планы", – ответил Постол на просьбу прокомментировать поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, состоявшийся накануне,

– рассказал Постол.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание крыши дома. Работники ГСЧС провели деблокирование жителей одной из квартир.

Напомним, что реванш Усик – Фьюри закончился победой украинца по единогласному решению судей. Александр во второй раз в 2024-м году победил "Цыганского короля" и защитил свои чемпионские пояса в Эр-Рияде. Прямо после объявления результатов Усику бросили вызов. Сделал это чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа, который хочет реванша за прошлогоднее поражение, и желает боя за "абсолют".