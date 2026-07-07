Історія боксера, який прославив Україну раніше Кличків

Олександр Гуров став першим українцем, який виграв титул чемпіона Європи з професійного боксу. Це сталось у 1995 році, за рік до перемоги Володимира Кличка на Олімпіаді в Атланті.

Олександр Гуров народився в 1971 році в Маріуполі. У цьому матеріалі 24 Канал пригадає його біографію й історію першої великої перемоги України в боксі.

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Якою була кар'єра Олександра Гурова?

Олександр Гуров займався боксом із 12 років. Він перемагав ще в Кубку СРСР 1990 року, а також здобував звання чемпіона України в 1992 та 1993 роках. У 1993 році провів перший професійний бій. З того часу його рекорд виглядає так: 48 боїв, 41 перемога, з яких 36 нокаутом, 6 поразок й 1 нічия.

Він перший українець, який міг стати чемпіоном світу. У лютому 1997 року він вийшов на ринг проти чемпіона світу за версією WBA в першій важкій вазі американцем Нейтом Міллером. Утім українець поступився опоненту.

Якою була перша велика перемога українського боксу?

За 2 роки до бою проти Міллера, 17 січня 1995 року Гуров провів поєдинок проти лідера дивізіону першої важкої ваги – Норберта Екасі. Він не зазнав ще жодної поразки у своїй кар'єрі на той момент і був лідером рейтингу WBC.

Варто зазначити, що українець випадково став учасником цього бою. Суперник Екассі травмувався, й Гуров погодився вийти на ринг за 2,5 тисячі, що було невеликим боксерським гонораром навіть тоді, 31 рік тому.

Із перших секунд на рингу почався справжній махач, що було стихією українського боксера. Уже в першому раунді Гуров двічі відправив суперника в нокдаун. А вже на 78-й секунді рефері зупинив бій, бо українець просто молотив беззахисного Екассі.

З ким із відомих боксерів зустрічався Гуров?

У 2003 році Гуров отримав другий шанс стати чемпіоном світу за версією WBA, але технічним нокаутом у 8 раунді українець поступився французу Жану-Марку Мормеку. У боях за титул чемпіона Європи Гуров перемагав братів Торстена та Рудігера Маєма з Німеччини.

Також у 2005 році він ще раз змагався за титул чемпіона континенту. Його суперником був молодий Девід Хей, який тоді тільки починав свою кар'єру. Утім українця він переміг. Уже в першому раунді Гурова відправили в нокаут.

Які титули має Гуров?

Утім за свою 19-річну кар'єру Гуров зібрав доволі непогану колекцію титулів. Зокрема, на внутрішніх змаганнях він вигравав уже згадані вище Кубок СРСР і двічі чемпіонат України. А ось на міжнародному рівні список його досягнень трохи більший.

Зокрема, Гуров був чемпіоном Європи за версією EBU. Він вигравав чемпіонат СНД і слов'янських країн за версією WBC. Також Гуров мав звання інтерконтинентального чемпіона за версіями WBA та IBF. А ще перемагав на турнірі Asia Pacific за версією WBO.