Відомий український боксер оцінив шанси перейти у крузервейт

Олександр Гвоздик готується до змін, які торкнуться його боксерської кар'єри. Українець планує змінити вагову категорію.

Наразі Гвоздик виступає у напівважкій ваговій категорії. Проте український боксер вирішив піднятись у крузервейт, повідомляє 24 канал із посиланням на РБК-Україна.

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Чому Гвоздик вирішив змінити вагу

Олександр Гвоздик поділився планами на майбутнє. Український боксер заявив, що готовий перейти у важку вагу, щоб отримати бій за чемпіонський титул.

Гвоздик заявив, що наразі важко боротись за пояс у напівважкій вазі. Через те, що у дивізіоні зібралась потужна компанія, яка тримає усі титули та б'ється між собою.

Зміна вагової категорії? Так, однозначно, я готовий перейти у крузервейт, якщо будуть цікаві пропозиції по цьому,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик в останньому поєдинку бився проти Давіда Бенавідеса. Український боксер за підсумками 12 раундів поступився американцю одноголосним рішенням суддів.