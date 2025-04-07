Через ігнорування з боку Фундори Сергій Богачук битиметься з іншим боксером. Українець дізнався ім'я наступного суперника, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxRec.

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З ким битиметься Богачук

Сергій Богачук проведе бій у першій середній вазі. Наступним суперником українського боксера став американець Майкл Фокс.

Поєдинок між Богачуком та Фоксом відбудеться у Каліфорнії, США. Орієнтована дата поєдинку українського боксера проти американця 17 травня 2025 року.

До слова. Сергій Богачук за кар'єру провів 27 боїв у професійному ринзі. На рахунку зіркового українського боксера 25 перемог (24 – нокаутом) та дві поразки.

Нагадаємо, що востаннє Сергій Богачук бився у грудні минулого року в андеркарді Усик – Ф'юрі. Тоді українець здолав Ішмаеля Девіса технічним нокаутом.