Из-за игнорирования со стороны Фундоры Сергей Богачук будет драться с другим боксером. Украинец узнал имя следующего соперника, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxRec.

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С кем будет драться Богачук

Сергей Богачук проведет бой в первом среднем весе. Следующим соперником украинского боксера стал американец Майкл Фокс.

Поединок между Богачуком и Фоксом состоится в Калифорнии, США. Ориентировочная дата поединка украинского боксера против американца 17 мая 2025 года.

К слову. Сергей Богачук за карьеру провел 27 боев в профессиональном ринге. На счету звездного украинского боксера 25 побед (24 – нокаутом) и два поражения.

Напомним, что последний раз Сергей Богачук дрался в декабре прошлого года в андеркарде Усик – Фьюри. Тогда украинец одолел Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.