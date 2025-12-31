Український боксер відверто розповів про плани на наступний бій

Олександр Гвоздик провів останній поєдинок у квітні 2025 року. Тепер український боксер перебуває у пошуку нового суперника.

"Цвях" висловився про своє майбутнє у професійному ринзі. Зокрема, він розповів про плани щодо наступного поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал ESNEWS.

Що сказав Гвоздик про наступний бій?

Український боксер розповів, що, можливо, проведе наступний бій наприкінці січня 2026 року. Однак наразі невідомо, чи вдасться влаштувати поєдинок у цей період.

Ми дивимось на кінець січня, але нічого ще не зрозуміло. Я просто підтримую форму та готовність,

– сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що востаннє він бився проти Ентоні Голлавея. Український боксер переміг американця технічним нокаутом у третьому раунді поєдинку.

Раніше з'являлися чутки про те, що Гвоздик проведе бій з Альберто Раміресом. Однак у коментарі "Спорт-Експрес Україна" він заперечив інформацію щодо поєдинку з венесуельцем.

Що відомо про Гвоздика?