Проте був певний період, коли Віталій та Володимир втратили свої пояси. Хто з українських боксерів став першим чемпіоном світу після братів Кличків – розповідає 24 канал.

Читайте також Єдина українка, яка ставала чемпіонкою світу з боксу: що відомо про Аліну Шатернікову

Коли Клички втратили чемпіонські пояси?

Віталій Кличко втратив у 2000 році втратив чемпіонський титул WBO, поступившись Крісу Берду через травму плеча. У 2005 році "Доктор Залізний Кулак" оголосив про завершення кар'єри через травми і залишився без поясу WBC.

Володимир Кличко помстився за старшого брата та у жовтні 2000 року завоював титул чемпіона світу за версією WBO, побивши Кріса Берда. Однак у 2003 році організація позбавила "Доктора Сталевого Молота" чемпіонського поясу через неактивність.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Що відомо про українця, який став чемпіоном світу після Кличків?

Першим чемпіоном світу з України після братів Кличків став боксер Володимир Сидоренко. 26 лютого 2005 року він переміг Хуліо Зарате, завоювавши вакантний титул за версією WBA у легшій вазі.

Володимир Сидоренко / Фото Getty Images

Згодом українець провів шість успішних захистів титулу. Однак у травні 2008 року він програв Ансельмо Морено та втратив чемпіонський пояс – у реванші у наступному році Сидоренко теж не зміг побити панамського боксера.

Що ще відомо про Сидоренка?