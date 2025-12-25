Проте був певний період, коли Віталій та Володимир втратили свої пояси. Хто з українських боксерів став першим чемпіоном світу після братів Кличків – розповідає 24 канал.
Читайте також Єдина українка, яка ставала чемпіонкою світу з боксу: що відомо про Аліну Шатернікову
Коли Клички втратили чемпіонські пояси?
Віталій Кличко втратив у 2000 році втратив чемпіонський титул WBO, поступившись Крісу Берду через травму плеча. У 2005 році "Доктор Залізний Кулак" оголосив про завершення кар'єри через травми і залишився без поясу WBC.
Володимир Кличко помстився за старшого брата та у жовтні 2000 року завоював титул чемпіона світу за версією WBO, побивши Кріса Берда. Однак у 2003 році організація позбавила "Доктора Сталевого Молота" чемпіонського поясу через неактивність.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Що відомо про українця, який став чемпіоном світу після Кличків?
Першим чемпіоном світу з України після братів Кличків став боксер Володимир Сидоренко. 26 лютого 2005 року він переміг Хуліо Зарате, завоювавши вакантний титул за версією WBA у легшій вазі.
Володимир Сидоренко / Фото Getty Images
Згодом українець провів шість успішних захистів титулу. Однак у травні 2008 року він програв Ансельмо Морено та втратив чемпіонський пояс – у реванші у наступному році Сидоренко теж не зміг побити панамського боксера.
Що ще відомо про Сидоренка?
Професійну кар'єру український боксер розпочав у 2001 році. До цього він чудово виступав у аматорах, ставши бронзовим призером Олімпійських ігор у 2000 році.
Окрім того, Сидоренко ставав дворазовим чемпіоном Європи (1998, 2008) та завоював срібну медаль на чемпіонаті світу (2001).
Разом з братом боксер заснував Турнір на призи братів Сидоренків. Перші три турніри відбулися в Енергодарі, а з 2008 року проводилися у Севастополі. Після окупації Криму Росією у 2014 році змагання призупинили.
У 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Сидоренка державної стипендії, адже колишній боксер жив у Криму після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.
Згодом "Чемпіон" з'ясував, що у 2024 році він переїхав до Норвегії.